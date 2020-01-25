شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية "25 يناير" آخر ألحان شعبان عبد الرحيم لرجال الشرطة فى عيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب خميس ابن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم أغنية وطنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة بعنوان "25 يناير"، من كلمات إيهاب نجاح جنديه ومحمود الأصيل، وألحان الراحل شعبان عبد الرحيم، توزيع سيد شعبان عبد الرحيم، ومن إخراج سيد الشاعر.

ومن ناحية أخرى انتهى عدوية شعبان عبد الرحيم من تصوير كليب جديد "غابت شمس عمرى" إهداء لوالده المطرب الشعبى الراحل، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، وإخراج تامر سليم، وإنتاج مصطفي السويفى.

المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم رحل عن الحياة الشهر الماضي بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثى ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقى، بالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

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قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغانى أشهرها "مواطن ومخبر وحرامى" من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامى".

وولد شعبان عبد الرحيم في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغنى لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمى اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".