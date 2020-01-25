شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين و500 ألف جنيه حصيلة إيرادات فيلم" لص بغداد"لـ محمد إمام في 72ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، ومن إنتاج شركة سينرجى فيلمز، أمس الجمعة ايرادات وصلت لـ 2 مليون و227 ألف جنيه، فى شباك التذاكر، وبذلك الرقم يسجل الفيلم 5 ملايين و500 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد ايراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم حصد على اشادات واسعة منذ انطلاق عرضه فى السينمات يوم الأربعاء 22 يناير.

وعرض فيلم "لص بغداد" بـ ـ100 نسخة داخل مصر، على أن يبدأ عرضه فى 200 دارعرض بمختلف دول الوطن العربى يوم 29 من شهر يناير الجارى، ليدخل الفيلم موسم إجازة منتصف العام الدراسى كأبرز الأعمال المنافسة على شباك التذاكر فى الموسم.

واحتفل صناع وأبطال "لص بغداد" بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، بحضور نجومه محمد إمام وفتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل والمخرج أحمد خالد موسى، اضافة إلى حضور هنا شيحة وعلى ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور وأوس أوس ومصطفى بسيط وسوزان نجم الدين والمخرج محمود كامل والمخرج هادى الباجورى.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

ويعرض خلال الموسم عدة افلام هي، "الفلوس" للنجم تامر حسنى وزينة ومحمد سلام وإخراج سعيد الماروق، و"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة، و"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومى الغيطى وهنادى مهنى ومايان السيد وهدى المفتى ومحمد مهران، و"دماغ شيطان" بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد، و"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى ومحمد عز.