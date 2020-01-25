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فيديو وصور.. "أحلام" تتألق فى حفلها بالرياض.. وهيئة الترفيه تكرمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، الجمعة، المطربة الإماراتية أحلام الشمسى، فى ختام حفلها الغنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وسلمها درع التكريم ممثل الهيئة العامة للترفيه بندر العيسى، وذلك عقب حفل غنائى كبير تألقت فيه المطربة أحلام.

 

ويشار إلى أن المطربة أحلام تزينت فى حفلها بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة أمس الجمعة، والذى يحمل اسم "ليلة فنانة العرب"، بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار، من تاجر الألماس اللبنانى سامر حليمة، وتصدرت أحلام قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر" بعد تكريمها فى الحفل.

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وبعد إطلالة أحلام أصبحت الفنانة صاحبة أغلى إطلالة عربية على الإطلاق، وتلقت فى الحفل درعاً من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها "الملكة".

 

أحلام سافرت خصيصا إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع، وهى مكونة من عقد وأقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر.

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وكتبت أحلام عبر تويتر، عن حفلها وقالت: "تكليف وتشريف أن تكون لى ليلة منفردة وتحمل اسمى أحلام، وفى ختام موسم الرياض، شكرا معالى المستشار تركى آل الشيخ، على تقديرك الكبير لى ولمسيرة استمرت خمسة وعشرين عاما توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهورى الذى طالما دعمتونى فى مسيرتى، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".

 

وكانت هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية قد اختصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى بليلة تكريمية، ضمن "ليالى الأساطير" التى نظمتها الهيئة على هامش فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة فى الوطن العربى التى يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار فى هذا الموسم.

 

وكانت قد طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا ما أدرى عن الناس"، كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجى، وإشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

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