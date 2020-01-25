شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ناهد السباعي تتحدى الطقس بفستان أبيض قصير في عيد ميلاد ابنة شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدت الفنانة ناهد السباعى برودة الجو، وارتدت فستان أبيض قصير فى حفل عيد ميلاد ابنة شقيقتها وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، بصورة لهما أثناء الاحتفال.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض قصيرًا، وحذاءً بكعب عال مع ابنة شقيقتها، وعلقت على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد ، أعز صديقة لي ابنة أختي".

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة ناهد السباعى تصوير مشاهدها فى مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

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ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذى شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.