شكرا لقرائتكم خبر عن "إرهابي وضابط ومذيع"3 قصص مثيرة في أحداث مسلسل "القاهرة كابول" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المخرج حسام على اللمسات الأخيرة على مسلسل "القاهرة كابول" الذى يكتبه عبد الرحيم كمال وتنتجه شركة سينرجى، والمنتظر عرضه في شهررمضان المقبل، كأحد أضخم الأعمال انتاجياً هذا العام حيث يعتمد فى بطولته على أكثر من نجم مثل خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وكذلك حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.

وحدد حسام على نهاية شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل فى الديكورات التى تم الانتهاء من بنائها والأماكن التى عاينها المخرج خلال الأيام الماضية، وتعتمد أحداث العمل على 3 قصص مثيرة ومشوقة للجمهور، كما تحمل القصة العديد من الأسرار والمفاجآت حيث تدور حول المؤامرات التي تكون ضد المنطقة العربية، خاصة مصر خلال الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على عدد من الأعمال الإرهابية التي نفذت في هذه الفترة.

ويقدم طارق لطفي فى المسلسل شخصية الإرهابي المتعاون مع عدد من المنظمات لأول مرة فى الدراما، بينما يظهر الفنان فتحي عبد الوهاب يجسد شخصية الضابط الذي يواجه الكثير من الصعوبات ويقف أمام المحاولات من هذه المنظمات لتنفيذ العمليات لإرهابية، أما خالد الصاوي فيجسد دور مذيع كبير ينقل الصورة والأحداث لما ما يدور فى المنطقة.

وخضع أبطال العمل إلى معسكرات مغلقة للتدريبات التى تتعلق بأحداث العمل، ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في احدى الدول الأوروبية، لم يتم تحديد الدولة حتى الأن، فضلا عن شكل الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، كما يجرى فريق العمل حالياً بروفات قراءة ترابيزة لوضع الشكل الأخير للشخصيات قبل انطلاق التصوير، كما وضعت الشركة المنتجة خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل .

وانتهى مؤلف العمل من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، وقام بتسليمها للجهة المنتجة وهى سينرجى، ويواصل فى كتابة النصف الثانى من الحلقات، وانتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

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يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً.

اما النجم طارق لطفى كانت أخر أعماله مسلسل "بين عالمين" للمخرج أحمد مدحت وتأليف أيمن مدحت وشارك فى بطولته كل من الفنانة لقاء الخميسى وهشام سليم وحازم سمير وأمير صلاح وأخرون من النجوم ودارت أحداث المسلسل حول صراع المال والسلطة، من خلال (مروان) الذي يمتلك شركة عقارات، الذي على الرغم من كونه ملتزم دينيًا إلا أنه يقدم المال ومصلحته في المقام الأول.







