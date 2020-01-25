شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يوجه دعوة للمخرج محمد سامى لتحدى التوعية بالحيوانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد السقا رسالة لكل من المخرج محمد سامى والنجمة التونسية هند صبرى، والمخرج طارق العريان، لقبول التحدى ونشر صورهم مع حيواناتهم المفضلة وتوجيه رسالة للتوعية بالحيوانات عبر حساباتهم الرسمية، وذلك على خلفية الحملة التوعوية بالحيوانات التى أطلقتها النجمة شيرين رضا والتعامل معها بشكل جيد، بعد انتشار الكثير من الحوادث مؤخراً بالاعتداء على حيوانات في مقاطع فيديو مختلفة.

وقرر النجم أحمد السقا، قبول التحدى الذى وجهته له شيرين رضا، بنشر صورة له مع حيوانه المفضل، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتابة رسالة توعية بالحيوانات، وتحدى بعض من النجوم للسير على خطى الحملة بالترويج بمناهضة الاعتداء على الحيوانات.

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وينتهى النجم أحمد السقا من تصوير أحداث فيلم "العنكبوت"، خلال الأيام القليلة القادمة، والذي يلعب بطولته مع كل من منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، وينافس به خلال موسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويواصل المخرج محمد سامى تصوير مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، روجينا، ريم سامى، ادوارد، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.