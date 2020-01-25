2 فبراير.. مناقشة رسالة ماجستير عن مسرحيات نجيب محفوظ في أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تناقش الباحثة نجوى حسين عبدالمجيد، يوم الأحد الموافق 2 فبراير المُقبل، رسالة ماجستير في مجال النقد الأدبي، تحمل عنوان "فاعلية اللغة الدرامية في نصوص أديب مصر العالمي نجيب محفوظ المسرحية.. بين عبثية الواقع ورمزية البناء الدرامي"، وذلك في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

أشرف على الرسالة الدكتور محمد شيحة، أستاذ النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور حسن حماد، أستاذ علم الجمال بكلية الآداب، بجامعة الزقازيق، مشرفا مشاركا، ويناقشها مع كل من الدكتور حسن عطية، أستاذ النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور أحمد بدوي، أستاذ النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني.

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وتستعرض الباحثة في مناقشة رسالتها -في الساعة الثانية عشرة ظهرا- النصوص المسرحية التي كتبها أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ بعد نكسة 1967 وعلاقة هذه المسرحيات بالواقع العبثي الذي ساد بعد النكسة واستخدامه للبناء الدرامي الرمزي في صياغة تلك المسرحيات.

يُذكر أن نجيب محفوظ قدم خلال مشواره الإبداعي 8 مسرحيات، منها 6 مسرحيات كتبها في فترة النكسة هي "مشروع للمناقشة"، و"النجاة"، و"يميت ويحيى"، و"المهمة"، و"التركة"، و"المطاردة"، وبعد 1973 كتب "الجبل" و"الشيطان يعظ" وجميعها من فصل مسرحي واحد.