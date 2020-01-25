ماجد المصري يلتقي مع معجبيه من الأطفال.. وهذا ما قاله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان ماجد المصري، صورة مع مجموعة من معجبيه من الأطفال، عبر حسابه على "إنستجرام".
وعلق المصري، على الصورة، قائلاً: "أحلى حاجة في الدنيا (الحب الحقيقي)، صورة مع مجموعة أطفال من معجبيني.. صور ليها معنى كبير جدًا عندي.. ربنا يحفظكم".
ويستعد ماجد المصري، لمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فداء الشندويلي ومن إخراج محمد بكير.
وكان أخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
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