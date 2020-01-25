السعدني لـ"صلاح عبدالله": "كل عام وانت حبيبي".. وأصالة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: وجه الفنان أحمد صلاح السعدني، رسالة للفنان صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده الـ 65، والذي يوافق اليوم السبت 25 يناير1955. ونشر السعدني، صور تجمعه بالفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "كل عام وانت حبيبي". وعلقت الفنانة أصالة نصري، على رسالة السعدني، قائلة: "الله يحفظه ويخليه". يُذكر أن صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار"بطولة أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجي. كما يشارك أيضًا في فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وبيومي فؤاد، وإخراج معتز التوني.

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