في 3 أيام.. إيرادات "لص بغداد" تتجاوز 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 22 يناير، فيلم "لص بغداد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثالث إيراد قُدر بـ2 مليون و227 ألفًا و3 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 5 ملايين و527 ألف و442 جنيهًا.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثاني بين "سينرجي فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوي.