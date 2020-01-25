تراند اليوم : بعد تورطها في فضيحة أخلاقية.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها الجديد



صدمت الفنانة والمطربة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، الجميع بنشر صورة عبر خاصية "استوري" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر تغير شكلها بشكل كبير.

ويبدو أن الفنانة المغربية، خضعت لعملية تجميل، إذ ظهرت منتفخة الشفاه دون وضع مكياج وظهور نمش في وجهها.

وأثارت الصورة موجة جدل بين متابعيها، ما بين استحسان شكلها الجديد، ومهاجم لها متهمين إياه بتشويه وجهها بعملية التجميل.

يذكر أن الفنانة دنيا بطمة تتابع على ذمة قضية فضائح المشاهير المعروفة بـ"حمزة مون بيبي" حيث تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة 80 مليون سنتيم مع شقيقتها ابتسام، مع منعها من السفر على أن تخضع لجلسة محاكمة في 13 فبراير القادم.



