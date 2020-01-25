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تراند اليوم : إعلامي كويتي يرد على تسببه في وفاة فنانة شابة بعد التنمر عليها

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بعد ساعات من وفاتها، شن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الإعلامي الكويتي محمد كرم، متهمين إياه بالتسبب في وفاة الفنانة الشابة دانة الحيدر، بعد نشر فيديو يتنمر عليها بسبب وزنها الزائد.
ونشر كرم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو له برفقة الفنانة الكويتية دانة حيدر وعلق عليه  :" حمدالله إن أنا إنسان طيب وتحملت كمية النقد والإساءة وهذا الجواب لكم شكراً لكل شخص تنمر علي وقال إني أنا إنسان متنمر".
وفي الفيديو ظهرت الفنانة دانة حيدر التي أكدت أنهم كانوا يصورون مشهدا تمثيليا لرؤية ردة فعل المتابعين بشأن "التنمر" ووجهت الشكر لمتابعيها ومتابعي الإعلامي الكويتي محمد كرم .
وكانت دانة قد ظهرت في "فيديو التنمر"، برفقة الإعلامي محمد كرم وصديق آخر ،داخل مركبتها التي كانت تقودها، في الوقت الذي أخذا يسخران فيه من شكلها، في حين قابلت سخريتهما برحابة صدر.
يذكر أن  الفنانة الكويتية دانة عباس  الحيدر توفيت اليوم الجمعة  عن عمر يناهز 21 عاما، وذلك بعد معاناتها مؤخرا من مشاكل صحية.

— أيهم (@Z16_Q)
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