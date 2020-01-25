تراند اليوم : فنانة شهيرة ترد على سؤال محرج عن زوجها: "خائفة عليه من نسرين طافش"؟

تساءلت الإعلامية الكويتية مي العيدان عما إذا كانت الفنانة السورية ديما بياعة تخشى على زوجها من أن تخطفه الفنانة نسرين طافش.

جاء ذلك في سياق تعليقها على أنها تخشى على زوجها أحمد حلو من الحسد، لأن علاقتهما على ما يرام ولا تزال حالة الحب قوية بينهما وذلك خلال الحفل الذي تواجدت فيه نسرين طافش.

وعلقت العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" "خايفه عليه من الحسد و لا خايفه عليه من نسرين طافش؟"، لترد "ديما قائلة: "والله يا ميوش ما بخاف عليه من كل نساء العالم لأن بعرف معدنه والحمد لله".

وتعتبر "ديما"، زوجها هو الداعم الأول والأساسي لها في حياتها الفنية وعلى المستوى الإنساني.

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وأشارت إلى أنه شاركها فكرة تجسيد الشخصية التي قامت بها في مسلسل "سلاسل من ذهب"، لافتو إلى أنه من أكثر الأشخاص من آمنوا بالدور.

وقال الحلو إنه يدعم زوجته بتقديم الحب لها، حيث يدعمها معظم الوقت، ويشاركها في اختيارها ملابسها وأعمالها.



