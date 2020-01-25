تراند اليوم : صورة| نجم "مسرح مصر" يكشف عن موقف إنساني مع "يوسف فوزي"

كشف الممثل المصري، حمدي الميرغني عن موقفه جمعه بالممثل يوسف فوزي، الذي أثاره ظهوره مؤخرًا لأول مرة منذ اعتزاله الفن قبل 4 سنوات ضجة واسعة، بسبب حالته الصحية.

الموقف الذي روى تفاصيله نجم "مسرح مصر" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" يعود إلى ما قبل 10 سنوات، حين ذهب لمشاهدته في أحد المسرحيات التي كان يشارك فيها الممثل المعتزل.

وقال "الميرغني": "سنة ٢٠٠٨ روحت مع صديقي الممثل والمخرج المسرحي محمد الصغير أتفرج علي مسرحية الأسكافي ملكاً اللي كان مشارك فيها الأستاذ يوسف فوزيـ وشوفته بعد العرض من بعيد وقولت لصديقي عايز أسلم عليه وأباركله، بس مكسوف".

وأضاف: "صاحبي راح قاله أتفاجأت أن الاستاذ المحترم هو اللي جالي ووقف معايا، وقالي مكسوف ليه دي حاجه تفرحني مش تضايقني، وقولتله اني ممثل في مسرح الجامعة ودي أخر سنه ليا في الجامعه قالي لو بتحب التمثيل كمل فيه وربنا هيكرمك أن شاءالله ...".

وتابع "الميرغني": "حبيت أحكي القصة دي عشان أقولكم ان الاستاذ يوسف فوزي مش ممثل كبير وبس لأ أنسان جميل ومحترم وخلوق ربنا يشفيك ياأستاذ ويرزقك الصحة إن شاءالله دعواتكم له بالشفاء العاجل ????".

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وكان ظهور فوزي مؤخرًا أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما ظهر أنه مصاب بالشلل الرعاش، الذي يجعله لا يستطيع السيطرة على حركة يده، إذ اعتبر منتقدون أنه من غير اللائق إظهاره بهذا الشكل أمام الجمهور.