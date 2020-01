تراند اليوم : صورة| نجم "مسرح مصر" يكشف عن موقف إنساني مع "يوسف فوزي"

View this post on Instagram

سنة ٢٠٠٨ روحت مع صديقي الممثل والمخرج المسرحي محمد الصغير أتفرج علي مسرحية الأسكافي ملكاً اللي كان مشارك فيها الأستاذ يوسف فوزي وشوفته بعد العرض من بعيد وقولت لصديقي عايز أسلم عليه وأباركله بس مكسوف صاحبي راح قاله أتفاجأت أن الاستاذ المحترم هو اللي جالي ووقف معايا وقالي مكسوف ليه دي حاجه تفرحني مش تضايقني وقولتله اني ممثل في مسرح الجامعة ودي أخر سنه ليا في الجامعه قالي لو بتحب التمثيل كمل فيه وربنا هيكرمك أن شاءالله ...حبيت أحكي القصة دي عشان أقولكم ان الاستاذ يوسف فوزي مش ممثل كبير وبس لأ أنسان جميل ومحترم وخلوق ربنا يشفيك ياأستاذ ويرزقك الصحة أن شاءالله دعواتكم له بالشفاء العاجل 🙏