تراند اليوم : عرض مراحيض ذهبية لمطرب شهير في مزاد علني

عرضت مقتنيات المطرب الأمريكي الراحل، فرانك سيناترا ، أحد أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيرًا في القرن العشرين، بما في ذلك المراحيض ذات المقاعد الذهبية في مزاد علني.

وعرضت المحتويات الخاصة بـ "سيناترا" في جناحه بكازينو "جولدن ناجيت" في أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية، ومن بينها مراحيض رخامية مع أغطية ذهبية للمقاعد، والتي تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار.

ويرجح مدير التسويق في المزاد ديفيد برينبليت أن تكون تكلفة أحد المراحيض وقتما كان جديدًا، من 20 إلى 30 ألف دولار. ويشمل المزاد أدوات قد تصل قيمتها إلى 100 دولار أو أقل.

وفرانسيس ألبرت سيناترا (12 ديسمبر 1915 - 14 مايو 1998) واحد أمريكي من أشهر مطربي القرن العشرين وهو من جذور إيطالية، بدأت شهرته في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي مع فرقة "البيج باند الشهيرة" في ذلك الوقت The Dorsey Brothers.

وفي أوائل الأربعينيات بدأت شهرته تزداد أكثر وأكثر حتى انفصاله من توم دورسي وقد أصبح محبوب المراهقين Teen idol في حقبة الأربعينات.

من أشهر أغانيه: ماي واي (طريقتي), سترينجرز إن ذا نايت (غرباء في الليل), نيويورك, آيف جوت يو اندر ماي سكين .

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أقام حفلات في أرجاء المعمورة ومن ضمنها لندن, باريس, مصر, المكسيك, ألمانيا, إيطاليا, اليابان, وغيرها من بلدان الأرض.

آخر ظهور له كان في العام 1995 بمناسبة عيد ميلاده ال80. وتوفي في عام 1998. له بنت تدعى نانسي سيناترا وهي مغنية أيضًا.

وقد حصل على عدة جوائز اوسكار وجرامي, وجولدن جلوب، وكانت لاس فيجاس هي أشهر مدينة احتضنت مشواره الفني.

ويعد "سيناترا" واحدًا من أصل اثنين وعشرين شخص حاصلين على ثلاث نجوم في ممر الشهرة في هوليود. وتوفي في 14 مايو عام 1998 إثر سكتة قلبية في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة، امتدت لأكثر من 50 عامًا.