شاهد: أول تعليق من الإعلامي الكويتي محمد كرم على واقعة التنمر واتهامه بالتسبب في وفاة الفنانة دانة الحيدر

علق الإعلامي الكويتي محمد كرم على اتهامه بالتسبب في وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة الحيدر، بعد نشر فيديو يتنمر عليها بسبب وزنها الزائد.
ونشر كرم عبر حسابه على موقع ” إنستقرام ” فيديو له برفقة الفنانة الكويتية دانة حيدر وعلق عليه ”حمدالله إن أنا إنسان طيب وتحملت كمية النقد والإساءة وهذا الجواب لكم شكراً لكل شخص تنمر علي وقال إني أنا إنسان متنمر“.
وفي الفيديو ظهرت الفنانة دانة حيدر التي أكدت أنهم كانوا يصورون مشهدا تمثيليا لرؤية ردة فعل المتابعين بشأن “التنمر ” ووجهت الشكر لمتابعيها ومتابعي الإعلامي الكويتي محمد كرم .
وكانت دانة قد ظهرت في ”فيديو التنمر“ برفقة الإعلامي محمد كرم وصديق آخر ،داخل مركبتها التي كانت تقودها، في الوقت الذي أخذا يسخران فيه من شكلها، في حين قابلت سخريتهما برحابة صدر.
يذكر أن الفنانة الكويتية دانة عباس الحيدر توفيت اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما، وذلك بعد معاناتها مؤخرا من مشاكل صحية.
وذكر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة ”الحيدر“ معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.
لكن العديد من المعلقين أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
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