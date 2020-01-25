بالصور.. هيثم مازن يحتفل بتوقيع رواية "بنت عمري" بحضور نجوم الفن

أحتفل الكاتب والفنان هيثم مازن بحفل توقيع رواية "بنت عمري" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 ، وذلك وسط حضور نخبه من نجوم الفن والمجتمع وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب .

أكد "مازن" أنه سعيد بهذا الصدي الإيجابي من قبل النجمة أميره فتحي بأن نالت روايتة إعجابها ونقدها الإيجابي، وذلك بخلاف أشاده الدكتور سامح شاكر بهذه الفكرة التي ترجمت إلي رواية يلمسها هذا الجيل وأيضاً

ابدأ رأي الفنانة منال عبد اللطيف بالإشاده بمحتوي ومضمون روايته .

أضاف مازن : "أن رواية بنت عمري هي العمل الروائي الأول له والذي يراهن عليها ومتحمس لها بقوة، وذلك بخلاف رد فعل المصنفات الفنية بإجازتها لتحويلها لعمل درامي قريباً.

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وشهد هذا الحفل حضور نخبه من نجوم الفن والمجتمع وغيرهم فنذكر منهم الفنانه أميره فتحي، منال

عبد اللطيف، دانا أبو زيد، الإعلامية مها بهنسي، الدكتور أحمد مازن، سامح شاكر ، الفنان علي عسلية، الملحن عصام إسماعيل، مصممة الأزياء هدي مصباحي، الاستايلست دينا فتحي وغيرهم.

يذكر أن رواية " بنت عمري " ترصد الطابع الرومانسي والتي تدور في إطار فكره الطبقيه بين فئات المجتمع والذي أدت إلى فشل وانهيار علاقات وطموحات أجيال كثيره من الشباب ولكنها بمنظور وفكر جديد لم يطرح من قبل .

جدير بالذكر بأن أخر أعمال المطرب هيثم مازن سينجل "حاسس" كلمات وألحان هيثم مازن وتوزيع محمد العشي وميكساچ وماستر هاني محروس