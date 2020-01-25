بالفيديو.. أحمد سعد يطرح أغنية "يا بلادي"

طرح المطرب أحمد سعد، أغنية جديدة تحت عنوان "يا بلادي"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن طرح "سعد" الأغنية بالتزامن

مع يوم 25 يناير، الذي يحتفل به الشعب المصري بعيد الشرطة، "يا بلادي" كلمات هشام صادق، ألحان أحمد سعد، توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن طرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا كليبًا جديدًا يحمل اسم "يا مدلع" على يوتيوب، كلمات أيمن الطويل، ألحان محمد حمدي، توزيع أشرف البرنس، إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.