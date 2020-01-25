بالفيديو.. "شيخ العرب" لـ حكيم تتجاوز الـ 59 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "شيخ العرب" للمطرب حكيم حاجز الـ 59 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "شيخ العرب" ضمن ألبومه الجديد كلمات مصطفي حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع باسم منير، مكساچ وماستر المهندس أحمد جودة. ألبومه الجديد كلمات مصطفي حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع باسم منير، مكساچ وماستر المهندس أحمد جودة. وتعاون حكيم في ألبومه الجديد مع الشعراء مصطفى حسن، وعصام حجاج، ومحيي حوار، وعصام شعبان، ومحمد سلام ومحمود صلاح، والملحنين عبده سليم، وتامر حجاج، ومحمد عبدالمنعم، وشريف حمدان، والموزعين أشرف البرنس، وباسم منير، وميدو مزيكا، وإسلام شبيسي. Advertisements

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