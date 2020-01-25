بالفيديو.. " كازانوڤا" لـ محمد رمضان تتخطى المليون الأول على يوتيوب

كسرت أغنية " كازانوڤا" لكل من الفنانين محمد رمضان ويسرا الجندي حاجز المليون الأول، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن طرح "رمضان" مؤخرًا أغنية "رايحين نسهر" عبر قناته الرسمية على موقع "اليويتوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا. "رايحين نسهر" عبر قناته الرسمية على موقع "اليويتوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا. يذكر أن يواصل الفنان محمد رمضان تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2020، ويشاركه البطولة عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، إخراج محمد سامي. رمضان تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2020، ويشاركه البطولة عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، إخراج محمد سامي.

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