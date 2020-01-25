الليلة.. عرض "حب رايح جاي" على المسرح العائم

يقام في التاسعة والنصف مساءً العرض الكوميدي الاستعراضي «حب رايح جاي»، وذلك على خشبة المسرح العائم بالمنيل، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين

٣٠،٥٠،١٠٠ جنيهًا.

مسرحية «حب رايح جاي» بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، فاطمة عادل،

محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهواري، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبدالوهاب، تأليف سامح عثمان، وإخراج ياسر صادق.