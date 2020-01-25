شهدت ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلا استثنائيا قدمه مسرح الساقية للعرائس للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والجميلة شادية، وذلك على قاعتها الكلمة، مساء أمس، الجمعة، برفقة الفرقة الماسية.
ولأول مرة يشتمل الحفل على ثلاث فقرات بدأها العندليب الأسمر مع مجموعة رائعة من أغنياته منها "على قد الشوق ، أهواك، أعز الناس، أنا كل ما أقول التوبة، أول مرة".
أما الفقرة الثانية فكانت للجميلة
أما الفقرة الأخيرة فجمعت بين أميز صوتين عرفهم الفن والطرب العربى فاجتمعا على أغنيات "احتار خيالى، احنا كنا فين، تعالى أقولك، حاجة غريبة، واختتما بلحن الوفاء"، تفاعل الجمهور مع السهرة الطربية من زمنالفن الجميل بشكل كبير.
يأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذى يجذب الكبار قبل الصغار.
تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العندليب الأسمر وشادية يحييان حفلًا استثنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.