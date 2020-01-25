جيسي ميتكالف وكارا سنتانا ينفصلان بعد علاقة دامت 14 سنة

ميرنا وليد - بيروت - أفادت مصادر مطلعة أن الممثل العالمي ​جيسي ميتكالف​ وخطيبته عارضة الازياء والممثلة ​كارا سانتانا​ قد انفصلا بسبب خيانته لها بعد ان شوهد جوهو يتسكع مع امرأة في حانة في شيرمان أوكس ، كاليفورنيا ، كما تم رصده أيضًا مع ليفيا بيلمان ، عارضة الأزياء المجرية.

ومع ذلك ، هناك من يعتقد أن الممثل كان يخرج مع شابات اخريات بعد ان انفصل عن خطيبته وقال مصدر الأخبار : "لقد ظل جيسي وكارا سويًا لأكثر من عشر سنوات ، ومرا بعدة مراحل صعبة عدة مرات طوال فترة علاقتهما. لكن وصلا مؤخرًا إلى نقطة الانهيار وكانا وجود مشاكل ".

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