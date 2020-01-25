حسام داغر يستذكر والدته بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الممثل المصري ​حسام داغر​ فترة صعبة وحزينة بسبب وفاة والدته مؤخرا، ويصادف اليوم السبت عيد ميلادها، فاستذكرها معبرا عن حنينه الكبير لها.

وكتب داغر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بكرة السبت 25 يناير عيد ‏ميلادك في الجنة يا أمي ، أول مرة منكونش سوا بس أنا حاسس إنك في مكان أحسن، حلمت بيكي وإحنا في الطيارة سوا رايحين ‏الحج زي ما روحنا من سنتين و أنتي بتقولي لي عاوزة أنام وغطيتك في الحلم واكتشفت إنك أخر حاجة كتبتيها دعاء النوم من حوالي ‏شهر عرفت إنك بتطمنيني".‏

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