شربل خليل يتقدّم بـ 18 شكوى قضائية !

ميرنا وليد - بيروت - رفع المخرج ​شربل خليل​ 18 دعوى قضائية أمام النيابة العامّة ضد 18 شخصاً تعرّضوا له بالقدح والذم والشتم ولعائلته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلن شربل على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قام بهذه الخطوة لكي يكون هؤلاء الـ 18 شخصا عبرة لكل من يتطاول على الناس، وكتب :قدّمت اليوم أمام النيابة العامة ١٨ شكوى قضائية(دفعة واحدة) ضد ١٨ شخص تعرّضوا لي ولعائلتي ولأهلي بالقدح والذم والشتم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، علّهم يكونون عبرة لكل من يتطاول على الآخرين بالسباب والإهانات".

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