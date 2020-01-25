هازال كايا ترد على خبر علاقتها العاطفية بـ كيفانش تاتليتوغ

ميرنا وليد - بيروت - ردّت النجمة التركية ​هازال كايا​ على الصحافي التركي أوبرام كانيكال الذي اعتبر ان أسرة مسلسل "​العشق الممنوع​" كانت تعتقد بوجود علاقة عاطفية بينها وبين النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، مشيرة الى ان كلامه غير صحيح وعلاقتها به لم تتخطى الصداقة، مستغربة بدورها كلام أوبرام الذي شكّل جدلا كبيرا.

الجدير ذكره ان أوبرام كشف مؤخرا ان الثنائي كانا يصلان الى موقع التصوير مع بعضهما ويغادران ايضا سويا، اضافة الى تجولهما ودردشتهما السرية، مضيفا ان علاقتهما كانت غريبة، فكيفانش كان يطلب ايقاف التصوير حينها عندما تتعب هازال، الأمر الذي لم يفعله حينما كانت تُرهق النجمة التركية بيرين سات.

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