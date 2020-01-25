خاص الفن- من مصر..كارول سماحة تغني للبنان "واحشاني الدنيا ببلدي"

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، حفلاً غنائياً على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي شهد حضور ابنتها والمخرج جاد شويري والإعلامية بوسي شلبي والتي وصفها المتواجدون في الحفل بالمهرج بسبب الحذاء الذي إرتدته خلال تواجدها.

وبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء، وتألقت كارول على المسرح بإطلالة رائعة، حيث قدمت مجموعة من أعمالها المختلفة التي قدمتها على مدى مسيرتها الفنية، بينها سهرانين، غالي عليي، خليك بحالك، أضواء الشهرة وحشاني الدنيا في بلدي.

وأعربت كارول عن سعادتها بتواجدها في مصر التي تعتبرها بلدها الثاني وقالت:" بها عائلتي ودائما تحتضني لا اشعر بالغربة في مصر، فبيتي هنا وزوجي وأولادي، ورغم أن لبنان هو بلدي الأول لكن حتى أصدقائي هنا في مصر فالأخيرة أصبحت جزء من حياتي، دوبت في مصر وبحبها كتير لأنها تتحب وشعبها جميل وروحه حلوة".

وأشارت كارول سماحة ان لبنان بلدها في القلب آملةً يعود مرة ثانية بلد الحب والفن والسلام وتأثرت بشدة اثناء تقديمها اغنية "وحشاني الدنيا في بلدي" مضيفة على هامش الحفل :"قلبي بيوجعني على ما يحدث في لبنان، وأشعر أن هذه المرة أسوأ من كل المرات السابقة، ومبقتش قادرة افتح التلفزيون وأشوف وجع الناس الغلابة، والقضاء على الفساد حياخد وقت كبير".

وصرحت كارول على هامش حفلها أنها ليست المرة الاولى التي تغني فيها في اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدمت حفل منذ ٣ سنوات في المكان نفسه وكان جميل جداً، على حد ما وصفته.

وذكرت أن في حفلها يوم أمس اختارت مجموعة من الاغاني المتنوعة بين المصري واللبناني والطرب.



