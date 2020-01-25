هذا هو القول الذي أعجب عاصي الحلاني

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ كعادته على الجمهور من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر عاصي هذه المرة قولاً للشيخ ​علي الطنطاوي​، وهو :"لا تَظن أن دُعاءك لا يُستجاب ، الله يسمعك ، يُدبر أمرك ، يكتب لك كل خير ، ويصرف عنك الشر برحمته ، اطمئن ان الله سبحانه وتعالى لا ينسى احد ..!".

وكان أكد الحلاني في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يتوجه حاليا لباريس ومن بعدها الى المكسيك ليحيي حفلا في كانكون، وبالنسبة للالبوم الجديد اكد انه كان من المفترض أن يصدر في نهاية العام 2019 الا انه أجله بسبب الاوضاع التي عانى منها لبنان بالفترة الماضية، وقال :"الناس ليست بوقت مناسب لسماع أغنيات، أتمنى أن يهدى البال وأن تعود الاوضاع للافضل، وأن تستطيع الحكومة أن تحسن الوضع".

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