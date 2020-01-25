وفاة والد عصام الوريث وهكذا نعاه إبنه

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل ومصمم المعارك المصري ​عصام الوريث​ والده، وذلك من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وقال الوريث :"نسألكم الدعاء والدي في ذمة الله".

وقال الوريث إن جنازة والده ستٌشيع اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد ناصر الحق في ميدان عبده باشا، بجوار محطة مترو عبده باشا، في العباسية، وسيقام العزاء بعد صلاة المغرب في مسجد القبة الفداوية أمام قسم الوايلي، شارع العباسية للرجال والسيدات.

إشارة إلى أن الوريث عاد وكتب في منشور آخر :"هو انت مش هتدعيلي تاني يا بابا".

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