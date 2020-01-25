تراند اليوم : بالفيديو..سارة نخلة: “كل اللي بيشوفني بيفتكرني من المنصورة وبعشق صوت أصالة”

قالت الفنانة سارة نخلة، إن بدايتها الفنية الحقيقية بدأت منذ عامين فقط، رغم قيامها بالتمثيل منذ 6 سنوات، كاشفةً أنها عملت في صيدلية لمدة ثلاث سنوات ونصف بجانب عملها كموديل.

وكشفت سارة خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج “فنجان قهوة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجميع يعتقد أن أصولها من مدنية المنصورة، رغم أنها سورية.

وأوضحت الفنانة السورية، أنها تشاهد أفلامًا مصرية قديمة حتى تتعلم اللغة المصرية الأصيلة، مضيفةً أنها تعشق القلقاس والمسقعة وتعشق أكل الأسماك لما تحتويه من فوسفور.

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وأكدت سارة نخلة، أنها تعشق صوت المغنية أصالة وأنها لن تخسر أي شخص من أجل رأيه السياسي، مضيفةً أنها تخسر أي شخص لأسباب شخصية فقط وأنها لا تريد أن تخسر أحدًا.

وتابعت، أن المشاركين في الثورة السورية تسببوا في تأخر بلادها، مؤكدة أنها لا ترى أي سبب حتى تقوم ثورة في سوريا ضد بشار الأسد.

وأشارت الفنانة السورية، إلى أن سوريا بلد ليس عليها ديون ولا تستورد وتقوم بتصدير المنتجات، موضحةً أن بلادها تعرضت لأزمة ومرت بسلام.