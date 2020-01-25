خمنوا ما هو سعر فستان نانسي عجرم في إعلان The Voice Kids!

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 12:54 مساءً - ظهرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم في إعلان The Voice Kids وهي ترتدي فستانا أحمر اللون من تصميم ديفيد كوما. وجاء فستان نانسي عجرم بـOneshoulder، وقصير من جانب والثاني طويل، ووصل سعره إلى 1169 يورو.يشار إلى الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids بدأ يوم السبت، الرابع من يناير الجاري. Advertisements

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