شاهدوا أحلام تتزين بمجوهرات من الألماس بقيمة 7 مليون دولار!

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 12:54 مساءً - أحيت النجمة احلام الشامسي حفلاً مميزاً أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض حمل اسم “ليلة فنانة العرب”. وخلال الحفل تم تكريم أحلام بمنحها درع تكريمي على شكل “ملكة” مصمم من الذهب الخالص.

وخطفت النجمة الاماراتية الانظار باطلالاتها المميزة والمتجددة فستانين الأول أسود اللون والثاني ذهبي، بتصميمين مختلفين تماماً.

وعلمت مصادر لبرنامج ET بالعربي ان احلام تزيّنت خلال حفلها الاخير في الرياض بمجوهرات تصل قيمتها الى حوالي 7 مليون دولاراً اميركياً، وهي من تاجر الالماس اللبناني سامر حليمة، لتكون بذلك اغلى اطلالة لفنانة عربية حتى الآن.

ولفتت المصادر الى ان احلام سافرت قبل فترة الى لندن خصيصاً للالتقاء بالمصمم والاتفاق معه على القطع المميزة والمؤلفة من عقد واقراط وتم تصميمها خصيصاً لها من احجار الالماس الاصفر والزمرد الاخضر.

وقد أكدت أحلام قيمة المجوهرات والمعلومات من خلال ترك علامة إعجاب على منشور البرنامج عبر تطبيق “انستغرام”.في سياق منفصل، تستعد الفنانة الإماراتية لتقديم أغنية باللهجة المصرية الشعبية، لتكون بذلك أول مرة في مسيرتها الفنية، حيث كشف الملحن المصري محمود خيامي عن هذه الخطوة الجريئة، مؤكداً تعاونه مع أحلام لتقديم أغنية مصرية شعبية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram ويستمر الإبداع #احلام #ليلة_فنانة_العرب 🔥🔥🔥 #احلام A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 24, 2020 at 12:49pm PST #ليلة_فنانة_العرب ???????????? #احلام ???????????? A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 24, 2020 at 12:49pm PST

واشار في لقاء مع برنامج ET بالعربي الى ان “أحلام مطربة شاطرة جداً ودؤوبة وبتسمع الكلام كويس جداً”.