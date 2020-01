شاهدوا أحلام تتزين بمجوهرات من الألماس بقيمة 7 مليون دولار!

View this post on Instagram

⭕💎💎💫 علمت مصادر ET بالعربي أن #أحلام تزينت الليلة بحفلها في الرياض بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار من تاجر الالماس اللبناني #سامر_حليمة أحلام كانت سافرت خصيصاً إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع وهو مكون من عقد و أقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر وتعتبر إطلالة احلام اغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي