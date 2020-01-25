شاهدوا أحلام تتزين بمجوهرات من الألماس بقيمة 7 مليون دولار!

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 12:54 مساءً - أحيت النجمة احلام الشامسي حفلاً مميزاً أمس الجمعة، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض حمل اسم “ليلة فنانة العرب”. وخلال الحفل تم تكريم أحلام بمنحها درع تكريمي على شكل “ملكة” مصمم من الذهب الخالص.
وخطفت النجمة الاماراتية الانظار باطلالاتها المميزة والمتجددة فستانين الأول أسود اللون والثاني ذهبي، بتصميمين مختلفين تماماً.
وعلمت مصادر لبرنامج ET بالعربي ان احلام تزيّنت خلال حفلها الاخير في الرياض بمجوهرات تصل قيمتها الى حوالي 7 مليون دولاراً اميركياً، وهي من تاجر الالماس اللبناني سامر حليمة، لتكون بذلك اغلى اطلالة لفنانة عربية حتى الآن.
ولفتت المصادر الى ان احلام سافرت قبل فترة الى لندن خصيصاً للالتقاء بالمصمم والاتفاق معه على القطع المميزة والمؤلفة من عقد واقراط وتم تصميمها خصيصاً لها من احجار الالماس الاصفر والزمرد الاخضر.
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تزينت الليلة بحفلها في الرياض بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار من تاجر الالماس اللبناني #سامر_حليمة أحلام كانت سافرت خصيصاً إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع وهو مكون من عقد و أقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر وتعتبر إطلالة احلام اغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربيView this post on Instagram
⭕💎💎💫 علمت مصادر ET بالعربي أن #أحلام تزينت الليلة بحفلها في الرياض بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار من تاجر الالماس اللبناني #سامر_حليمة أحلام كانت سافرت خصيصاً إلى لندن للاتفاق مع سامر على القطع وهو مكون من عقد و أقراط صممت خصيصاً لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر وتعتبر إطلالة احلام اغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Jan 24, 2020 at 11:04am PST
وقد أكدت أحلام قيمة المجوهرات والمعلومات من خلال ترك علامة إعجاب على منشور البرنامج عبر تطبيق “انستغرام”.في سياق منفصل، تستعد الفنانة الإماراتية لتقديم أغنية باللهجة المصرية الشعبية، لتكون بذلك أول مرة في مسيرتها الفنية، حيث كشف الملحن المصري محمود خيامي عن هذه الخطوة الجريئة، مؤكداً تعاونه مع أحلام لتقديم أغنية مصرية شعبية.
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#ليلة_فنانة_العرب ???????????? #احلام
A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 24, 2020 at 12:49pm PST
واشار في لقاء مع برنامج ET بالعربي الى ان “أحلام مطربة شاطرة جداً ودؤوبة وبتسمع الكلام كويس جداً”.
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