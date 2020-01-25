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كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 12:54 مساءً - إحتفل كرم التقي بيوم ميلاد والدته النجمة السورية صباح الجزائري من خلال صورة جميلة ضمت عدد من ادوارها التمثيلية التي قدمتها ببراعة خلال مسيرتها الفنية.
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#birthday #mother #love | ????⭐
A post shared by Karam TAKI (@karamtaki) on Jan 24, 2020 at 8:04am PST
ونشر الشاب اللبناني الوسيم صورة تجمعه بوالدته النجمة السورية والتي بدت فيها جميلة وتضج بالشباب والأنوثة وعلقة عليها قائلاً: “أنتِ ملهمتي ما حييّت”. لترد عليه النجمة المتألقة بتعليق قالت فيه: “وأنت روح الروح يا أمي”.
كذلك نشر عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وكتب عليها “كل عام وانت صباحنا”. واكملها بصورة للفنانة القديرة التي بدت فيها بغاية التألق والجمال.
بدورها، نشرت شقيقته الفنانة رشا التقي ايضاً صورة عفوية جمعتها بوالدتها وكانت تغمرها وعلقت عليها: “بحبك ماما إلى ما لا نهاية. كل عام وإنتِ بخير يا كل الخير”.
كانت هذه تفاصيل خبر !بالصور – هكذا إحتفل إبن صباح الجزائري الوسيم بيوم ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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