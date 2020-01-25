فيديو منسوب لوزيرة الدفاع اللبنانية زينة عدرا يحدث ضجة عارمة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوبا لوزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة ونائب رئيس الوزراء في حكومة حسان دياب الجديدة زينة عكر عدرا، ظهرت فيه الوزيرة وهي تقف على المسرح ممسكة بطبلة ومعها شخص قيل إنه سفير لبنان في واشنطن، وتتفاعل معه باستخدام الطبلة وتصيح بصوت عال، إضافة إلى رقصها وهو يمسك منديلا ويتراقص.

هذا المقطع والذي نشره حساب يحمل اسم "عبير ناصر"، ومن ثم تداولته العديد من الحسابات، أثار ردود فعل واسعة، وتباينت ردود الفعل حوله، فبينما قال بعضهم: إن الوزيرة يحق لها أن تفعل ما تريد في حاياتها الشخصية، تداول آخرون الفيديو معلقين بأنَّ لبنان في خطر، إذ قال أحدهم: "إذا كانت وزيرة الدفاع بالدفِ ضاربة فشيمة منسوبي وزارة الدفاع الرقص مع تحيات وزيرة دفاع #لبنان زينة عكر“.

ولكن تعليقا من أحد الأشخاص جاء فيه: "هذه المعلومات ليست دقيقة وهذه السيدة التي يحق لها أن ترقص كما تشاء، ليست الوزيرة مع العلم أنه لا علاقة لنا بحياتها الشخصية تابعت صفحتك وحللت أنك داعمة للثورة، أتمنى عليك أن تمحي التغريدة لأن الأخبار المغلوطة ليست من شيم الثورة“، وهو التعليق الذي كان كفيلا بفك الالتباس الذي حصل.

وتبين بعدها أن مقطع الفيديو لعازفة موسيقية محترفة وتدعى "كريستينا"، بحسب ما أفاد به أحد المتداولين للفيديو في محاولة لتبيان الحقيقة.

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وهذا لم يكن الالتباس الوحيد الذي يحصل؛ إذ سبق وأن تعرضت فتاة تدعى زينة عدرا سلوم، لذات الموقف؛ إذ أُخذ من حسابها بعض الصور على أنها وزيرة الدفاع القادمة، لتخرج بعدها وتنفي أنها الوزيرة وأنه مجرد التباس وقع في الأسماء، حيث نشرت تغريدة جاء فيها: "من أهضم المواقف التي حصلت معي هو أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي استخدمت صورتي على أنني وزيرة الدفاع اللبنانية".

وكان قد أثار تعيين زينة عكر عدرا كوزيرة للدفاع جدلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي كأول امرأة عربية تتولى إدارة هذا المنصب في حكومة عربية، وكان ذلك في ظل غياب أي معلومات عنها، خاصة في تاريخها السياسي سوى أنها زوجة رجل الأعمال المعروف جواد عدرا.