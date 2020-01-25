"السيمفوني" يحيي أمسية فنية في دار الأوبرا السبت

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف البيانو الياباني "تاداشي سويناجا"، وذلك في الثامنة مساء السبت على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم كونشيرتو البيانو الثالث، إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية، من بينها افتتاحية أوبرا نوتردام لـ"شميدت" والسيمفونية الثالثة لـ"روسيل".

يذكر أن لودفيج فان بيتهوفن كتب كونشيرتو البيانو والأوركسترا الثالث عام 1800، وقام بتقديمه بنفسه لأول مرة بعد الانتهاء منه بثلاثة أعوام، ثم نشره عام 1804 وأهداه للأمير لويس فيرديناند.

ويعد لودفيج فان بيتهوفن الذي ولد في ديسمبر 1770، وتوفي في مارس 1827، أحد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعا لأعمال موسيقية خالدة، وقدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام، وله الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته للأوركسترا تسعة سيمفونيات، وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومؤلفة واحدة للفيولينة.

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كما كتب العديد من الأعمال كمقدمات للأوبرا، وبدأ بيتهوفن يفقد سمعه في الثلاثينيات من عمره، إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز بالإبداع، فمن أجمل أعماله السيمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة.

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