غادة عبدالرازق تغني مع حفيديتها في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بعيد ميلاد حفيدتها جورية، رفقة ابنتها روتانا وزوجها، أمس، وبعض الأصدقاء المقربين.

ونشرت غادة مقطع فيديو من حفل العيد، عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهروا في الفيديو وهم يغنون "happy birth day to you"، وأمامهم تورتة عيد الميلاد.

جويرية هي الحفيدة الثانية للفنانة غادة عبدالرازق، بعد خديجة، من ابنتها الوحيدة روتانا.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق بدأت تصوير مشاهدها في فيلم "حفلة 9" مع الفنان طارق لطفي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، ومن المقرر عرض هذا العمل الصيف المقبل.

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