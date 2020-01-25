ماجد المهندس يطرح أغنية "هتان" على يوتيوب

طرح الفنان ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "هتان" على طريقة الـ"Lyrics clip"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هتان" من كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكس وماستر جاسم محمد، تسجيل عمر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "هتان": "الليالي برد واشواقي هبوب والشتا يذبح واشوفك بأوله ياغناة الروح ما غيرك ينوب والتعب راحة معك واستسهله وأنت في صدري مقدر ومحسوب وبعيوني لك مقام ومنزله جيت لك ولهان وعيونك دروب ماحسبت حساب دربك ما اطوله عن جمالك ماقدرت ابعد واتوب كيف اتوب وربي اللي كمله كن في عينك نزاعات وحروب ترمي القلب بسهمها وتقتله..".

يذكر أن ماجد المهندس أحيا مؤخرا ليلة بعنوان "البرنس"، ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض.

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