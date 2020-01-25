شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر ابنة ياسر جلال في "الفتوة".. دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر دور ابنة ياسر جلال فى مسلسل "الفتوة" بعد ما رشحها المخرج حسين المنباوى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حيث بدأت ليلى تصوير مشاهدها في العمل وتظهر بشكل مختلف نظرا لطبيعة الفترة الزمني التى تدور حولها قصة المسلسل.

وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الست سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفى وأمينة و صافيناز عام 2014 حيث كانت لا تزال طفلة وبعدها انشغلت باستكمال دراستها وابتعدت عن الساحة الفنية ولم تشارك بأى أعمال طوال هذه الفترة.

مسلسل "الفتوة" بطوله ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهد صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

وتعد ليلى أحمد زاهر واحد من أبرز الأطفال على الساحة الفنية بعدما ظهرت للمرة الأولى فى فيلم "كابتن هيما" مع تامر حسنى وزينة عام 2008، ليستعين بها تامر في فيلمه "عمرو وسلمى" بأجزائه الثلاثة، وانطلقت ليلى بعد هذا العمل الذي خطفت فيه الأضواء بشقاوتها وخفة ظلها.

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ومن أبرز الأعمال التى شاركت فيها ليلى أحمد زاهر مسلسل "بره الدنيا" انتاج شركة سينرجى عام 2010 مع شريف منير ونسرين امام، وفيلم "محترم الا ربع" مع محمد رجب، ومسلسل الزناتى مجاهد" و "كلبى دليلى" مع سامح حسين، وفيلم "يا انا يا هو" وسيت كوم "الهلالى سلالم" مع نضال الشافعى ومسلسل "آدم" مع تامر حسنى.