شاهدوا لقطات طريفة لـ قصيّ خولي تُعرض للمرة الأولى من كواليس تصوير”هارون الرشيد”

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 12:00 مساءً - نشرت شركة “غولدن لاين” في صحفتها الرسمية على موقع “انستغرام”، لقطات تعرض للمرة الأولى للنجم السوري قصيّ خولي من كواليس مسلسل “هارون الرشيد”.

وشهد اللقطات مواقف طريفة، بخاصة ممازحة خولي المخرج عبد الباري ابو الخير بقوله: “بطلت استاذ”، في اشارة الى توقفه عن استكمات التصوير.

وعُرض “هارون الرشيد” في رمضان 2018 على 12 فضائية من أبرز المحطات العربية من المحيط الى الخليج، من بطولة ترسانة ضخمة من أبرز الممثلين العرب، على رأسهم قصيّ خولي بشخصية “هارون الرشيد”، وكاريس بشّار (زبيدة) وعابد فهد (موسى الهادي) وعبد المحسن النمر (جعفر البرمكي) وياسر المصري (يحيى البرمكي) وحبيب غلّوم (اسماعيل) وكندة حنّا (العبّاسة) وآسيل عمران (سيرين) وسمر سامي (الخيزران) وسواهم.