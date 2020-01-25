فيفي عبده حول تقديمها دورة رقص شرقي بالسعودية: “ده شيء يشرفني”

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 12:00 مساءً - نفت الفنانة فيفي عبده، ما تضمنه إعلان متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقديمها دورة رقص شرقي معاصر للرجال والسيدات، بمدينة جدة السعودية، في فبراير المقبل.



وقالت “عبده”، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، إن هذه شائعات لا تعلم مصدرها، موضحة أنه لم يتواصل معها أحد المسؤولين حتى الآن لتقديم تلك الدورة التدريبية بالمملكة.

وتابعت الفنانة: “معرفش حاجة عن الموضوع ده، بس لو أطلبت هوافق طبعا، ده شيء يشرفني”، مشيدة بالجهود المبذولة في النهوض بالفن في السعودية، ومشاركة العديد من الممثلين والمطربين المصريين في حفلات ومسرحيات وفعاليات فنية، أبرزهم: عمرو دياب ومحمد حماقي وشيرين عبدالوهاب وفريق مسرح مصر.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تداولوا إعلانا حول تقديم فيفي عبده، دورة رقص شرقي في السعودية، منذ 17 فبراير وحتى 25 فبراير المقبل، والحصول على شهادة معتمدة في هذا المجال، مقابل 3000 ريال، ما يعادل 12 ألف جنيه مصري. وسبق أن تم تداول الإعلان نفسه في 2018، ونفت حينها فيفي عبده، ذلك الأمر في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، موضحة أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأنها لم تتعاقد لإقامة أي فعاليات بالمملكة العربية السعودية.