وفاة الفنانة إعتدال المصري بعد صراع مع المرض

متابعة بتجــــــــرد: من جديد يفجع الموت الوسط الفني في مصر في أحد فنانيه، حيث توفيت أمس الفنانة اعتدال المصري عن عمر يناهز 65 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة الفقيدة خروج جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة ظهر اليوم (السبت) حيث يتم دفن جثمان الراحلة في مقابر الأسرة، على أن يقام العزاء مساء اليوم (السبت) بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

يذكر أن الفنانة الراحلة عملت في السينما بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، منها “نحن لا نزرع الشوك”، والذي قامت ببطولته الفنانة آثار الحكيم والفنان خالد النبوي، كما شاركت في “أصل وخمس صور”، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم وفاء عامر وممدوح عبد العليم والراحل علاء ولي الدين والفنانة المعتزلة جيهان نصر، ومسلسل “الشارع الجديد” للفنان عزت العلايلي وشريف منير والراحل عبدالمنعم مدبولي، “أبو العلا90” للفنان الكبير محمود مرسي، “شارع المواردي” للراحل يحيى شاهين وصلاح السعدني.