كريس هيمسوورث يقلّد كلبه.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الممثل العالمي ​كريس هيمسوورث​ مقطع فيديو طريف له عبر حسابه على موقع “إنستجرام” بظهر فيه وهو يقلّد كلبه في وضعية النوم.

ويظهر الكلب في الفيديو إلى جانب كريس وهو نائم على الأرض، وقد علّق كريس على الفيديو قائلا: “كنت اعمل على تغيير وضعية نومي مؤخراً عن طريق مراقبة الحيوانات في بيئتها وأرى كيف تنام”.

الجدير ذكره ان كريس هيمسوورث كان قد شارك مؤخرا بفيلم Avatar، من بطولة عدد كبير من الممثلين العالميين مثل روبرت داوني جونيور و​سكارليت جوهانسون​.