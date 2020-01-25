سبعة مكبرات صوت لفرقة BTS تباع بمبلغ خيالي

متابعة بتجـــــــــرد: قالت دار جوليان للمزادات إن 7 مكبرات صوت استخدمتها فرقة BTS الكورية الجنوبية لموسيقى البوب في إحدى جولاتها، بيعت بـ 83200 دولار، خلال مزاد لصالح الأعمال الخيرية قبل حفل توزيع جوائز غرامي، لتجني بذلك ما يزيد على 8 مرات عن السعر المتوقع لها في البداية.

وذكرت الدار أن مكبرات الصوت، التي تحمل توقيعات أعضاء الفريق، تمثل أول متعلقات للفرقة تباع في مزاد، وكانت الدار قد قدرت في وقت سابق أن هذه الأجهزة ستباع بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار.

وقادت فرقة BTS المؤلفة من 7 أفراد موجة من موسيقى البوب الكورية إلى مناطق تجاوزت آسيا ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد 6 أعوام فقط من ظهور الفرقة عام 2013.

وفي 2019، أصبحت BTS أول فرقة منذ البيتلز تتصدر 3 ألبومات لها المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 خلال عام.

واستُخدمت مكبرات الصوت المباعة في الفترة من عام 2017 إلى 2019 خلال جولة للفرقة بعنوان «حب نفسك».