ديفيد فراي يستكشف إبداعات “باخ” الموسيقية في أبوظبي

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي لافتتاح فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بحفل حصري يحمل عنوان “كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ”، على خشبة مسرح المجمّع الثقافي في 28 يناير الجاري.

ويرافق فراي في العرض 3 من أبرز عازفي البيانو في العالم وهم: إيمانويل كريستيان، أودري فيجورو، وجاك روفييه، إضافة إلى عازفي الآلات الوترية من أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة.

ويمثّل كونشيرتو البيانو حواراً موسيقياً متناغماً بين آلات البيانو الأربعة، والتي ستبدع بأداء مقطوعات باخ التي لطالما حازت تقديراً كبيراً من قبل عشاق الموسيقى الكلاسيكية الأصيلة.

وسيأخذ الرباعي المميز الجمهور في رحلة مذهلة لاستكشاف نشأة وأصول فن الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة، والتعرف إلى إبداعات باخ الموسيقية الأصيلة، برفقة أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة.

ويشكّل هذا العرض إضافة استثنائية لفعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، وهو برنامج الحفلات الموسيقية الكلاسيكية الأكثر رقياً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب مجموعة متنوعة من ألمع مواهب وفرق الموسيقى الشهيرة عالمياً.