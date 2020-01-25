كارول سماحة تُبهر الجمهور في أوبرا جامعة مصر وتضيء ليل القاهرة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً ضخماً مساء أمس الجمعة في 24 كانون الثاني/يناير، على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

في بداية الحفل وجهت كارول تحية خاصة للجمهور وشكرتهم على حضورهم فقالت: “مبسوطة إني معكم النهاردة في بلدي الثاني مصر، التي أحبها وأحب شعبها”، متمنية من الله أن يصلح الحال في بلدها الأول لبنان، ثم قدمت أغنيتها الأخيرة باللهجة المصرية والتي تحمل اسم “انشالله”.

وخلال الحفل قدمت “سماحة” مجموعة كبيرة من أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، ونذكر منها، “أنا قلبي ليه حاسس أوي”، و”يارب”، و”أقول أنساك”، و”حدودي السما”، و”إنسى همومك”، كما قدمت لأول مرة أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born، كما قدّمت أيضاً أغنية “وحشاني بلادي” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان من مفاجآت الحفل استخدام العديد من التقنيات التكنولوجية التي تم تنفيذها لأول مرة والتي صاحبت كارول سماحة على مدار الحفل. شهد الحفل حضور ابنة كارول سماحة الوحيدة “تالا”، ونخبة من النجوم وكبار الشخصيات من مصر والعالم العربي.

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وفي ختام الحفل، وجهت كارول سماحة رسالة تهنئة خاصة لرجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يوافق اليوم السبت 25 كانون الثاني/يناير، وأثنت على دورهم في حماية الوطن ونشر الأمن والأمان، كما وجهت التحية لأهالي الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير منهم.

وكرمت الجامعة كارول سماحة على نجاحاتها المتتالية خلال مسيرتها الفنية، وأهدتها درعاً تذكارياً في هذه المناسبة. من جهتها أشادت “سماحة” بالجهود التى بذلتها الجامعة من أجل تقديم الحفل بأسلوب مميّز، يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى في العالم.