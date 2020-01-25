مادونا تعاني من ألم شديد وتلغي حفلين في أسبوع واحد

متابعة بتجـــــــــرد: ألغت النجمة الأمريكية، مادونا، حفلاً غنائياً لها في البرتغال، كان من المقرر أن تحييه يوم الثلاثاء الماضي في 21 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضح منظم جولة مادونا الغنائية، أنها ألغت الحفل، الذي كان سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب آلامها الناجمة عن “إصاباتها المستمرة”.

وشكر المنظم، جمهور مادونا على دعواتهم لها بالشفاء والتعافي. يشار إلى أن هذا هو الحفل الثاني الذي تلغيه مادونا في لشبونة بالبرتغال، إذ كان الحفل الأول مقرراً إقامته يوم الأحد الماضي، الموافق 19 كانون الثاني/يناير الجاري. وذكرت تقارير، أن مادونا ألغت حفلها الأول في العاصمة البرتغالية، قبل 45 دقيقة من إحيائه، بحسب موقع “بينك نيوز” البريطاني. Advertisements وكتبت مادونا، البالغة من العمر 61 عاماً، وقتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”: “شكرا لك مرة أخرى لشبونة! آسفة اضطررت إلى إلغاء الليلة، ولكن يجب أن أستمع إلى جسدى والراحة!!”. وأضافت في رسالتها التي نشرتها مع مقطع فيديو لأحد عروضها، “هذا الجانب الأبيض الذى حصل لى خلال بقية العرض! أراكم يوم الثلاثاء”. وشاركت مادونا، الثلاثاء، مقطع مصور لها وهي تسير بعصا، وكذلك مقطع آخر وهي تأخذ حماماً ثلجياً. يشار إلى أن مادونا، ألغت 3 حفلات من أحدث جولاتها الغنائية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، التي كان من المقرر أن تقام في مدينة بوسطن الأمريكية، بناء على أوامر الأطباء، بسبب “الألم الشديد” الذي تعاني منه.

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