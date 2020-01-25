كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وهذه هي العقوبة التي قد تواجهها

متابعة بتجــــــــــرد: تواجه نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، اتهاما بالسرقة.

إذ قال أحد المصورين الفوتوغرافيين، ويدعى سعيد بولدن، في الدعوى القضائية التي رفعها ضد كارداشيان، أنها سرقت صورة قام بالتقاطها، ونشرتها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بحسب موقع “تي إم زي” الأمريكي.

وتضم الصورة كيم كارداشيان وزوجها كانيي ويست، والتي أكد المصور أن نجمة تلفزيون الواقع لم تحصل على إذنه مقابل نشرها على “إنستغرام”، أو الدفع له مقابل استخدامها.

والتقطت الصورة لكيم كارداشيان وكانيى ويست، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحازت على أكثر من 2.2 مليون إعجاب عبر حسابها على “إنستغرام”.

وعن العقوبة التي تنتظر كيم كارداشيان بسبب استحواذها للصورة دون إذن، أكد المصور أنه يطالبها في دعواه القضائية، بأن تدفع له أي أرباح جنتها من وراء منشورها، دون أن يحدد مبلغاً محدداً، وذلك تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي تعرض لها.