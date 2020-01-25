خمسينية روسية تحصد لقب “أجمل جدة في أوروبا”.. صور

متابعة بتجـــــــــرد: حصدت، يكاترينا إيجينا، البالغة من العمر 50 سنة، والتي تعيش في مدينة ريازان الروسية، لقب “أجمل جدة في أوروبا” بعد أن شاركت في مسابقة الجمال الدولية التي أقيمت في بلغاريا.

ونشر حساب “mrs_world_russia” على موقع “انستغرام صور الجدة، وأعلن أنها فازت في المسابقة التي شاركت فيها 30 امرأة أعمارهن من 40 سنة وما فوق.