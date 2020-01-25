وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة الحيدر

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هشام لاشينالسبت 2020/1/25 12:45 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة الكويتية الراحلة دانة الحيدر
توفيت الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، 21 عاما، الجمعة، بعد معاناتها من المرض.
وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن خبر وفاة الفنانة دانة عبر حسابها بموقع "تويتر"، حيث كتبت: "انتقلت إلى رحمة الله دانة عباس الحيدر إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها.. ادعولها".
كما نعاها والدها عبر مواقع التواصل، مؤكدا أن الدفن سيتم السبت بالمقبرة الجعفرية، بينما سيقام سرادق العزاء بمسجد الوزان بمنطقة مشرف مقابل أرض المعارض في الكويت.
ولم يصدر أي تعليق من الأطباء بالمستشفى الذي كانت تعالج به "الحيدر" في الكويت بشأن سبب وفاتها، إلا أن رواد مواقع التواصل تحدثوا عن أنها كانت تعاني من السرطان، فيما قال آخرون إن سبب الوفاة ناجم عن توقف بعض خلايا المخ، نتج عنه دخولها في غيبوبة حتى فارقت الحياة.
والحيدر بدأت مشوارها الفني حديثا، حيث شاركت في مسلسل "أنا وقلبي"، كما اشتهرت بلقب "خرعتوني" عبر حساباتها على مواقع التواصل.
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