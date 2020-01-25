"عودة الابن الضال" في ذكرى ميلاد يوسف شاهين

احتفل نادي السينما الأفريقية بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، مساء الجمعة، بذكرى ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، بعرض الفيلم التسجيلي "هاملت الإسكندراني"، بالإضافة لعرض فيلم شاهين الذي أعيد ترميمه "عودة الابن الضال".



وفيلم "هاملت الإسكندراني" يتحدث عن علاقة شاهين بهاملت، وهو العرض العالمي الأول لشاهين، ومن إخراج منى غندور.

وتضمن الحدث الأول من نوعه لمخرج مصري داخل القارة السمراء عرض أفلام شاهين في عدة دول أفريقية بالتزامن منها ناميبيا، أوغندا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، بروندي، تنزانيا، كينيا، مالاوي، توجو، مصر.





وحضر الاحتفالية الفنان محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والفنانة رجاء حسين، وسلوى محمد علي عضو اللجنة العليا للمهرجان، وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وعزة الحسيني مدير المهرجان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين المصريين.





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ويوسف شاهين مخرج سينمائي مصري ذو شهرة عالمية، ولد في 25 يناير/كانون الثاني 1926، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو/تموز 2008.





واشتهر يوسف شاهين بأعماله المثيرة للجدل، وفاز بالعديد من جوائز السينما العالمية، مثل جائزة "التانيت الذهبية" من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "الاختيار" عام 1970، وفاز بجائزة "الدب الفضي" من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "إسكندرية... ليه؟" عام 1979.







كما فاز بجائزة أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1989، وجائزة مهرجان أميان السينمائي الدولي عن فيلم "المصير" عام 1997، وجائزة الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائي عن فيلم "المصير" عام 1997.

وحصل أيضا على جائزة فرنسوا كاليه من مهرجان كان السينمائي عن فيلم "الآخر" عام 1999، وجائزة اليونسكو من مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلم "11/9/2001" عام 2003.



